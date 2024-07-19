Мэр Москвы и глава Сбербанка дали старт строительству новой станции метро

Глава Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт строительству новой станции метро «Рублево-Архангельское» на территории умного города «СберСити» на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Новая станция входит в третий участок строящейся Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. В составе новой линии появятся 10 станций.

Также Сергей Собянин и Герман Греф осмотрели первый построенный жилой квартал «СберСити».

Напомним, Сбер начал возводить инженерную инфраструктуру в Рублево-Архангельском в 2019 году, а строить первые жилые объекты — в 2022 году.

Сейчас на разных стадиях работы находится 1,5 млн кв. метров недвижимости. К 2032 году компания планирует построить 5 млн кв. м на общей площади в 461 гектар.

Герман Греф отметил, что умный город «СберСити» — это совместный проект Сбера и мэрии Москвы. Он подчеркнул, что без поддержки городских властей компания не смогла бы реализовать и половину воплощаемых сейчас идей.

Глава Сбера назвал проект экологически чистым умным городом, который основан на самых современных энергосберегающих технологиях.

«Всего нам предстоит построить более 5 млн квадратных метров самого продвинутого микрорайона Москвы. Здесь мы собрали самый передовой опыт, инкорпорировали сюда все технологии, которые привезли со всего мира, и разработали целый ряд уникальных собственных технологий, которые ранее нигде не применялись. Это будет флагманский проект Москвы», — сказал Греф.

Особое внимание он акцентировал на транспортной доступности до города.

«Благодаря станции метро, строительство которой мы сегодня запустили, поездка до центра будет занимать всего 17 минут», — сказал глава компании.

На территории умного города появится остановка сети речных электротрамваев. Водный маршрут свяжет «СберСити» с другими районами Москвы. В ближайшее время для жителей нового района запустят городские маршруты наземного транспорта до станций метро «Тушинская», «Строгино» и МЦД «Павшино».