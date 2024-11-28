В Индии открыли самое большое в мире офисное здание, пишет Oddity Central.

В Гуджарате, Индия, открылась Суратская алмазная биржа, которая стала знаковым архитектурным сооружением. Огромный офисный комплекс состоит из девяти соединенных зданий и занимает более 35 акров, превзойдя по площади Пентагон.

Биржа располагает площадью, превышающей 7 млн кв. метров, и имеет более 4700 офисов и мастерских. Архитектурная компания Morphogenesis, строившая здание, не ставила целью побить рекорды, а стремилась создать функциональное и современное пространство, которое соответствовало бы потребностям местного сообщества.

Комплекс, стоимость которого составила $388 млн, оснащен 131 лифтом, что обеспечивает быстрый доступ к рабочим местам для 65 000 человек в день.

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