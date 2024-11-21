59-летняя женщина установила рекорд по количеству отжиманий за час

В Канаде 59-летняя женщина установила рекорд Гиннесса по количеству отжиманий за час, пишет UPI.

Донна Джин Уайлд из Бизера установила новый рекорд среди женщин, сделав 1575 отжиманий за час.

«Мне пришлось сдерживать слезы радости и эмоции, продолжая выполнять отжимания», — поделилась канадка своими эмоциями.

Женщина отметила, что несмотря на усталость, чувствовала себя достаточно сильной и стремилась достичь значительного количества повторений за оставшееся время.

Ранее Уайлд уже завоевала титул за самое длительное время удержания планки на животе среди женщин, продержавшись 4 часа, 30 минут и 11 секунд. По ее словам, подготовка к этому достижению помогла ей успешно выполнить отжимания.

На рекордной попытке в этот раз присутствовали 11 из 12 внуков Уайлд, которые активно поддерживали бабушку.

Ранее пианист в Румынии 500 раз за 30 секунд ударил по клавишам и установил рекорд.