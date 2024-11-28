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Глава РПЦ заявил, что верит в объединение Украины и России

Патриарх Кирилл заявил, что верит в воссоединение Украины с Россией

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верит в то, что Россия и Украина однажды объединятся. Его слова приводит телеканал «Спас».

Предстоятель Русской православной церкви назвал историческим событием воссоединение Донбасса с Россией в 2022 году.

«Верим, что когда-нибудь будет и воссоединение Украины с Россией», – сказал патриарх на Всемирном русском народном соборе.

Всемирный русский народный собор — российский общественный форум, который проходит с 1993 года почти ежегодно.

В начале ноября патриарх Кирилл заявил, что России не следует отгораживаться от остального мира или превращаться в изолированную «крепость», ощетинившуюся пушками, танками, ракетами.

По мнению священнослужителя, сегодня не Россия закрывается, ее пытаются огородить другие страны, боящиеся ее, поскольку она является «альтернативой цивилизационного развития».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никогда не осуждала смертную казнь.

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