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Названа лучшая одежда для бега зимой

Эксперт Lamoda Горбашов посоветовал одеваться слоями для бега зимой

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Shutterstock/FOTODOM

Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно одеваться на пробежку в зимнее время года.

«Одевайтесь слоями и ориентируйтесь на погодные условия. Бег дает примерно +10 градусов к ощущению температуры. То есть, если на улице +10°C, во время тренировки вы будете ощущать примерно +20°C. Поэтому важно правильно подбирать одежду.

Чем ниже температура на улице, тем больше должно быть слоев. Неизменная основа верха для зимней тренировки — футболка или лонгслив и беговая кофта из флиса.

Дальше схема такая: 1) от +10°C и выше — беговые брюки или тайтсы (облегающие спортивные штаны), легкая ветровка; 2) от -10°C до +10°C — утепленные легинсы или брюки, куртка с воздухопроницаемой подкладкой или мембраной; 3) ниже -10°C — утепленные тайтсы + беговые брюки и беговая куртка с утеплителем.

От обычного пуховика такая куртка отличается тем, что спина утеплена на так сильно, а значит, будет меньше потеть. Также подойдет куртка, которая сочетает в себе согревающий флис и мембрану», — сказал Горбашов.

Ранее были названы самые удобные кроссовки для бега зимой.

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