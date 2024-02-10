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Стало известно, как не простудить легкие во время бега на улице зимой

Эксперт Lamoda Горбашов посоветовал надевать на шею снуд для зимней пробежки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно одеваться, чтобы не повредить легкие во время пробежки на улице в зимнее время года.

«Не забывайте про теплые аксессуары — баф или снуд (широкий шарф с соединенными концами. — «Газета.Ru»), которые можно натянуть на рот. Это позволит сделать вдыхаемый воздух не таким сухим и холодным. Также рекомендую следить за дыханием: дышать медленнее, вдыхая через нос, выдыхая через рот», — сказал Горбашов.

Также эксперт посоветовал наиболее удобные аксессуары на руки и на голову: «Выбирайте тонкие беговые перчатки с сенсорными пальцами для экрана телефона. Шапка тоже должна быть спортивной, плотно сидеть на голове и не сползать на глаза».

Кроме того, Горбашов рекомендовал надевать на зимнюю пробежку трейловые кроссовки, предназначенные для тренировок на пересеченной местности. По словам эксперта, эту обувь отличает «цепкий протектор, мягкая, амортизирующая подошва и легкий синтетический материал верха — не кожа».

Ранее была названа лучшая одежда для бега зимой.

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