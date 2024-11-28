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Клиника выплатит пенсионеру $400 млн за неправильное лечение

Американец получит от клиники более $400 млн после инъекций в половой орган

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Shutterstock

Суд присяжных штата Нью-Мексико (США) постановил, что 66-летний местный житель должен получить более 412 тысяч долларов по делу о халатности врачей. Об этом сообщает APNEWS.

Согласно материалам дела, в 2017 году истец обратился в клинику NuMale Medical в поисках решения проблем со здоровьем: мужчина жаловался на потерю веса и постоянную усталость. Ему поставили диагноз «эректильная дисфункция», который эксперты в последствии признали неверным, и назначили ему инъекции в половой орган. В результате его здоровью был нанесен «непоправимый ущерб».

Один из адвокатов заявителя отметил, что пациент стал жертвой мошеннической схемы, которую создала медицинская корпорация, желавшая заработать миллионы на обмане пожилых людей. Юрист раскрыл, что врачи запугивали клиентов необратимыми последствиями для их организмов, если они не согласятся на назначения персонала, а именно инъекции трижды в неделю.

Присяжные установили, что в результате халатности врачей пожилой американец понес значительный ущерб. Теперь медицинская организация должна выплатить потерпевшему рекордную в истории страны сумму по делу о халатности, которую допустили лицензированные специалисты.

Ранее университет США обязали выплатить $243 млн компенсации 203 жертвам обвиняемого в насилии гинеколога.

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