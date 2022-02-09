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Университет США выплатит $243 млн компенсации 203 жертвам обвиняемого в насилии гинеколога

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Университет Калифорнии заплатит $243 млн в рамках урегулирования судебных претензий со стороны более чем 200 женщин, которые утверждают, что подверглись домогательствам от бывшего гинеколога Джеймса Хипса, сообщает телеканал CBS.

Уточняется, что сумма компенсаций будет распределена между 203 истицами, которые обвинили Хипса в совершении развратных действий, когда он работал в медицинском центре университета в период с 1983 по 2018 год.

64-летнему врачу предъявили обвинения по 21 пункту, ему грозит более 67 лет тюрьмы. Хипс не признал себя виновным. Утверждается, что расследование в отношении врача было начато лишь в 2017 году, хотя пациенты жаловались на гинеколога и раньше.

В прошлом году суд одобрил мировое соглашение в размере $73 млн по иску, поданному более чем 5500 женщинами против Хипса.

В прошлом году в Южной Калифорнии судили 74-летнего гинеколога Джорджа Тиндалла по обвинению в массовых домогательствах.

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