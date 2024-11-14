В Екатеринбурге ребенок сбежал из детского сада, его нашли прохожие

Шестилетний ребенок сбежал из детского сада во время прогулки, его искали больше часа. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в детском саду по улице Антона Валека, родители пришли забирать домой шестилетнего сына, но не обнаружили его в группе. Семья больше часа искала ребенка.

«Звонили в полицию, они сказали: «Ждите ответа». Они должны были перезвонить, не перезвонили. Ребенок не умеет разговаривать на русском языке, почти ничего не понимает, не разговаривает», — рассказала тетя мальчика.

Пропавшего удалось отыскать в трех кварталах от места исчезновения, мальчик гулял один на улице. Его заметила прохожая, ребенка доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что трое детей сбежали из детского сада в Бурятии, утащив из тумбочки магнитный ключ. В день инцидента в группе работала воспитательница на замену. Несколько пятилетних детей украли ключ от калитки, который лежал на видном месте, и сбежали с территории дошкольной организации. Малолетние преодолели расстояние около двух километров и пять дорог, а затем пришли на работу к матери одного из беглецов — дошкольники проголодались.

Ранее в нижегородском парке нашли неодетую девочку, которая сбежала из детского сада.