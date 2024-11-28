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В США арестовали мужчину за угрозы в адрес Трампа

Complex: в США арестовали мужчину, угрожавшего Дональду Трампу и его семье

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Yuki Iwamura/AP

В США арестовали мужчину, который записывал угрозы в адрес избранного президента США Дональда Трампа, пишет Complex.

Житель Аризоны Мануэль Тамайо-Торрес был арестован после публикации нескольких видео в соцсетях, в которых он угрожал избранному президенту Дональду Трампу и его семье.

Согласно судебным документам, в одном из своих видео мужчина заявил, что Трампу, его сыну Баррону и всей его семье «осталось недолго» и это «реальность» для избранного президента. В начале месяца он также опубликовал ролик, в котором размахивал белой винтовкой, угрожая выстрелить в политика.

Кроме этого, Тамайо-Торресу предъявлены обвинения в даче ложных показаний в федеральных формах, когда он пытался приобрести огнестрельное оружие в Финиксе в 2023 году.

Ранее в соцсетях заметили, что Трамп использует собственное фото для заставки на телефоне.

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