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Вышедший из леса россиянин привлек внимание полиции и стал фигурантом уголовного дела

В Южно-Сахалинске вышедший из леса мужчина прятал под кепкой наркотики

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Госавтоинспекция Сахалинской области

В Южно-Сахалинске попавший в поле зрения полицейских местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В ведомстве уточнили, что инспекторы ДПС обратили внимание на мужчину, который вышел из леса в районе дома 60 по 2-й Хабаровской улице: 51-летний пешеход заметно нервничал, а его речь была нарушена, поэтому правоохранители провели его досмотр. Во время него полицейские обнаружили под кепкой гражданина полимерный пакетик с кристаллообразным веществом белого цвета.

Экспертиза установила, что вещество, которое прятал горожанин, относится к запрещенным. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Ранее в Сочи наркоторговец выкрал том уголовного дела, чтобы избежать наказания.

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