Стали известны подробности о капитане затонувшего в Баренцевом море судна

Капитан затонувшего в Баренцевом море пассажирского судна Андрей Клюшников был пьян во время рейса. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Этот факт выявили врачи после медицинского освидетельствования. Несмотря на крушение судна, ни Клюшников, ни девять пассажиров его судна «Святая Екатерина» не пострадали.

По данным информационного канала, прежде судно Клюшникова садилось на мель, тонуло, горело и выходило на море в неисправном состоянии. Также он якобы знал о крене «Екатерины» и предстоящем шторме в день крушения.

До этого житель Териберки сообщил, что упавшие в море туристы не пострадали.

Лодка вышла в акваторию Баренцева моря, несмотря на ограничение на выход маломерных судов до 29 ноября. На борту находились 10 человек — туристы и капитан. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла расследование происшествия под контроль.

Ранее лодка с пятью рыбаками перевернулась в открытом море на Камчатке.