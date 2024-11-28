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Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в загоне со свиньями отправили под арест

В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней школьницы

Суд избрал меру пресечения жителю Красноярского края, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Россиянина арестовали, под стражей он пробудет два месяца. Следователи полагали, что фигурант может скрыться от правоохранителей и совершить другие преступления, поэтому суд вынес такое решение.

Как полагают правоохранители, с помощью убийства мужчина хотел скрыть то, что надругался над жертвой.

Инцидент произошел несколько дней назад в селе Ушканка, где погибшую девушку нашли в хозяйственной пристройке к дому ее отца. Сначала предполагалось, что ее загрызли свиньи, но позже в СК выдвинули версию о том, что подозреваемый пробрался в помещение и хотел вырезать скот отца девушки, но столкнулся с жертвой и нанес ей несколько ударов. После этого пострадавшая потеряла сознание, на россиянку накинулись свиньи и искусали.

Причиной произошедшего, по версии следователей, стала месть. Подозреваемый работал на отца девушки, между руководителем и сотрудником часто возникали конфликты, якобы поэтому мужчина решился на поступок.

Ранее в Анапе два тяжелоатлета изнасиловали однокурсницу.

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