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В Анапе два тяжелоатлета изнасиловали однокурсницу

В Анапе два тяжелоатлета изнасиловали 19-летнюю однокурсницу

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Светлана Шевченко/РИА Новости

В Анапе два тяжелоатлета изнасиловали 19-летнюю девушку. Слова матери пострадавшей приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Источник утверждает, что 7 октября после соревнований двое молодых людей пригласили девушку для обсуждения неудачного выступления. Она согласилась, выпила алкоголь и уснула. Утром девушка обнаружила кровоподтеки, ссадины, а также почувствовала острую боль внизу живота. Полицейские отговаривали Милану подавать заявление, но она этого делать не стала.

Полиция и руководство казанского училища встали на сторону спортсменов. Девушке звонили их тренеры и руководство училища с просьбой отозвать заявление, чтобы «не портить жизнь парням» и обвиняли в том, что она «спровоцировала насильственные действия своим внешним видом». Мать девушки утверждает, что следователь по делу не выходит на связь.

Пострадавшая находится в депрессии. Ее также лишили бюджетного места в училище. Сообщается, что в других местах ей тоже не рады из-за дела об изнасиловании и «травли», которую организовали тренеры спортсменов.

Ранее персонажа Конора Макгрегора удалили из компьютерной игры после дела об изнасиловании.

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