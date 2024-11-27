После гибели девушки в сарае со свиньями возбудили дело об убийстве с особой жестокостью

В Красноярском крае после гибели 17-летней девушки возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Как полагают следователи, подозреваемый ударил пострадавшую и понимал, что на нее после этого могут напасть животные.

«Мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил тело в постройке и ушел», – поделились в ведомстве.

Там также добавили, что россиянин пришел на место с березовым поленом, после преступления он забрал его и телефон пострадавшей с места и сжег.

«В ходе допроса мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в селе Ушканка, в домовладении местного предпринимателя. Сначала предполагалось, что школьницу загрызли свиньи после того, как ее ударил бык.

Позже в деле появился подозреваемый. По версии следствия, мужчина работал на отца погибшей, с начальником у него часто возникали конфликты, поэтому россиянин решил отомстить. Он планировал забить скот руководителя, но увидел рядом с быками и свиньями девушку, которую ударил по голове. Позже погибшую покусали свиньи.

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