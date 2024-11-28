На Украине наложили арест на имущество бывшего министра энергетики страны

По делу о возможной незаконной выдаче должностными лицами Государственной службы геологии и недр Украины был наложен арест на имущество бывшего министра энергетики страны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

«В некоторых СМИ появилась информация об отмене ареста имущества экс-министра энергетики и его родственников по постановлению Вышгородского районного суда Киевской области.

Однако сообщаем, что прокуроры наложили арест на это имущество – денежные средства, ювелирные изделия, земельные участки и объекты недвижимости – в рамках другого уголовного производства», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится следователями Государственного бюро расследований под руководством прокуроров офиса Генерального прокурора по факту злоупотребления властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В материале не сказано, о каком из бывших министров энергетики идет речь.

В 2022 году в Киеве Печерский районный суд объявил о заочном аресте экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

В феврале прошлого года стало известно, что бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подозревается в подписании убыточных для государства сделок.

Ранее украинский депутат заявил о своем скором аресте.