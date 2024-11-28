Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине наложили арест на имущество бывшего министра энергетики страны

Генпрокуратура Украины: на имущество экс-главы энергетики наложен арест

close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По делу о возможной незаконной выдаче должностными лицами Государственной службы геологии и недр Украины был наложен арест на имущество бывшего министра энергетики страны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

«В некоторых СМИ появилась информация об отмене ареста имущества экс-министра энергетики и его родственников по постановлению Вышгородского районного суда Киевской области.

Однако сообщаем, что прокуроры наложили арест на это имущество – денежные средства, ювелирные изделия, земельные участки и объекты недвижимости – в рамках другого уголовного производства», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится следователями Государственного бюро расследований под руководством прокуроров офиса Генерального прокурора по факту злоупотребления властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В материале не сказано, о каком из бывших министров энергетики идет речь.

В 2022 году в Киеве Печерский районный суд объявил о заочном аресте экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

В феврале прошлого года стало известно, что бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подозревается в подписании убыточных для государства сделок.

Ранее украинский депутат заявил о своем скором аресте.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами