На Украине заочно арестовали экс-министра энергетики Демчишина

В Киеве Печерский районный суд объявил о заочном аресте экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, сообщили «Украинские Новости».

Чиновник подозревается в «содействии террористическим организациям» самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По версии следствия, в 2014–2015 годах он назначил представителей республик на должности в государственных предприятиях, а также заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить ряд соглашений о поставках угля на территорию Донбасса.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

«Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся следственные (розыскные) и другие процессуальные действия, направленные на установление объективной истины. По результатам их проведения будет принято процессуальное решение согласно закону», — отметили в офисе генпрокурора.

Ранее стало известно, что на Украине задержали депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» по подозрению в получении крупной взятки.