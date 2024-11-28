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Профессор рассказал о пользе бега для здоровья

Профессор Мамедов: бег позволит улучшить кровоснабжение

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Shutterstock/FOTODOM

Ежедневные тридцатиминутные пробежки позволят расширить сосуды, увеличить резервы организма, а также повысить устойчивость и выносливость. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

В целом бег, по его словам, увеличивает физические возможности организма и переносимость физической нагрузки, а также мобилизует все системы, в том числе сердечно-сосудистую. Кроме того, такое занятие может нормализовать уровень давления и улучшить кровоснабжение.

«Начать бегать можно и на улице. Если состояние человека позволяет, если не требуется помощь инструктора, почему бы в естественных условиях не бегать? В тренажерном зале не бегают, а на тренажерах тренируются. Поэтому лучше заниматься бегом на улице», — уточнил Мамедов.

По его словам, если человек нуждается в контроле, он может заниматься в тренажерном зале.

Сооснователь фитнес-платформы №1 в России FitStars, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу, квалифицированный тренер и наставник Михаил Прыгунов до этого говорил, что бегать рекомендуется в такое время, в которое спортсмену будет комфортно, чтобы процесс приносил удовольствие. По его словам, продолжительность пробежки должна зависеть от особенностей организма, в среднем — 15–20 минут. В случае, если человек давно не занимался спортом, лучше чередовать бег с ходьбой.

Ранее ученые выяснили скорость бега людей размером со слона.

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