Фитнес-тренер объяснил, как правильно бегать

Бегать рекомендуется в такое время, в которое спортсмену будет комфортно, чтобы процесс приносил удовольствие. Об этом РИАМО рассказал сооснователь фитнес-платформы №1 в России FitStars, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу, квалифицированный тренер и наставник Михаил Прыгунов.

По его словам, продолжительность пробежки должна зависеть от особенностей организма, в среднем — 15–20 минут. В случае, если человек давно не занимался спортом, лучше чередовать бег с ходьбой.

«Про технику бега можно говорить очень долго, но это бесполезно, поскольку у каждого человека есть свой двигательный паттерн. Надо бежать так, как бежит тело. Единственное правило, которое стоит соблюдать: правильный бег — медленный бег», — отметил Прыгунов.

Для бега он призвал купить любые удобные кроссовки с мягкой подошвой. Бегать можно в парке, вокруг дома, по тротуару, на беговой дорожке, заключил он.

Тренер и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике сервиса по поиску специалистов Профи Виталий Майоров до этого рассказал «Газете.Ru», что бег может быть травмоопасным и вместо пользы незаметно вредить человеку. По словам эксперта, пробежка — это тоже тренировка, и начинать ее лучше с разминки. Бег без систематической разминки становится причиной травм и спазмов.

Ранее фитнес-эксперт рассказал о плюсах и минусах поездок на работу на велосипеде.