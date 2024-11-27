Стоянов рассказал, как «пьет кровь» у телефонных мошенников

Актер Юрий Стоянов заявил, что никогда не становился жертвой мошенников, хотя злоумышленники много раз ему звонили. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Я люблю с ними поговорить иногда, но просто для того, чтобы попить у них крови, хоть немножко этой крови вернуть, которую они выпили у людей», — поделился артист.

Стоянов также посоветовал пенсионерам никогда не отвечать ни на один незнакомый номер. Актер считает, что государство должно пойти на радикальные меры в борьбе с телефонными мошенниками.

«Оставлять стариков без гробовых денег — я не знаю, какой срок за это нужно давать», — заявил он.

26 ноября сообщалось, что в РФ разработали меры для защиты людей от мошенничества с использованием ИТ-технологий. Соответствующий пакет законопроектов был разработан Минцифры совместно с правоохранительными органами и Банком России.

Ранее сын звезды «Улиц разбитых фонарей» объяснил заявление в полицию бывшей жены.