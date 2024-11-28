В Петербурге иностранцы обнимали людей и крали у них телефоны

В Петербурге граждан Таджикистана задержали за карманные кражи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, участники группы высматривали хорошо одетых молодых людей. Многим пострадавшим предлагали помериться силами, и сразу же поднимали в воздух. Петербуржцы отказывались от дальнейшей драки и предпочитали быстрее уйти, не замечая того, что незнакомец забрал из кармана телефон.

Помимо этого, иностранцы применяли еще одну схему. Они подходили к незнакомым людям и, обнимая, похищали содержимое карманов. После этого они извинялись и прикрывались тем, что приняли прохожего за друга.

В полиции полагают, что четверо задержанных совершали кражи в сентябре и октябре текущего года в нескольких районах города. Предположительно, они украли у петербуржцев четыре дорогих телефона, после чего со счетов владельцев списались 400 тысяч рублей.

Правоохранители провели обыски в квартирах подозреваемых, у одного обнаружили пакетик с запрещенным веществом. По факту произошедшего возбудили уголовные дела, фигуранты находятся под арестом.

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