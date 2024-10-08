Россиянам рассказали, что делать при потере банковской карты

Потерянную банковскую карту следует сразу заблокировать, рекомендовал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Его слова приводит News.ru.

«Может сработать человеческий фактор и в силу ошибки карта не будет заблокирована. Поезжайте в ближайшее отделение банка и оставьте письменное заявление о блокировке, взяв себе второй экземпляр с отметкой о принятии», — посоветовал юрист.

Лишиться банковской карты можно как по собственной неосторожности, так и став жертвой карманников. Чаще всего воры действуют на перронах, автобусных остановках и в переполненном общественном транспорте, где могут быстро скрыться после кражи. С развитием технологий карманники все чаще стали интересоваться SIM-картами, поскольку с их помощью можно получить доступ к интернет-банкингу.

Ранее россиянам рассказали, как защитить вклады от мошенников.