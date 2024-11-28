Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео манула Тимофея после зажировки

Манул Тимофей в Московском зоопарке набрал вес и отрастил мех к зиме

Манул Тимофей в Московском зоопарке набрал вес и отрастил мех к зиме. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Сейчас животное весит 7 кг 50 г, при этом в июне его вес составлял 3 кг 750 г. Мех на боках животного в преддверии зимы принял рыжий оттенок.

«Сейчас зоологи постепенно уменьшают количество кормлений и порций, еду взвешивают, чтобы контролировать вес Тимофея. В осенний сезон палласова кота кормили дважды в день, оставляя воскресенье разгрузочным днем. Тогда объем суточной порции был 350-400 г», — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Теперь зоологи периодически кормят животное то два, то один раз в день, оставляя воскресенье «голодным» днем, а размер суточной порции постепенно уменьшают до 150-250 г. Предполагается, что теперь животное будет сохранять текущий вес до февраля, после чего понемногу начнет худеть.

10 октября вес Тимофея достиг 5,5 кг.

Ранее мама-манул с четырьмя котятами из российского нацпарка попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами