Появилось видео манула Тимофея после зажировки

Манул Тимофей в Московском зоопарке набрал вес и отрастил мех к зиме. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Сейчас животное весит 7 кг 50 г, при этом в июне его вес составлял 3 кг 750 г. Мех на боках животного в преддверии зимы принял рыжий оттенок.

«Сейчас зоологи постепенно уменьшают количество кормлений и порций, еду взвешивают, чтобы контролировать вес Тимофея. В осенний сезон палласова кота кормили дважды в день, оставляя воскресенье разгрузочным днем. Тогда объем суточной порции был 350-400 г», — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Теперь зоологи периодически кормят животное то два, то один раз в день, оставляя воскресенье «голодным» днем, а размер суточной порции постепенно уменьшают до 150-250 г. Предполагается, что теперь животное будет сохранять текущий вес до февраля, после чего понемногу начнет худеть.

10 октября вес Тимофея достиг 5,5 кг.

Ранее мама-манул с четырьмя котятами из российского нацпарка попали на видео.