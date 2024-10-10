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Московский зоопарк отчитался о зажировке манула Тимофея

Вес манула Тимофея из Московского зоопарка достиг 5,5 кг

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Московский зоопарк

Зажировка манула Тимофея из Московского зоопарка идет по плану, сообщили в пресс-службе зоопарка столицы.

Зоологи следят за рационом Тимофея и периодически взвешивают его.

«Месяц назад он весил 4,5 кг, а сейчас уже 5,5 кг», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Зоологи добавили, что пока Тимофей активно гуляет по вольеру, а ближе к концу ноября прогулки превратятся в короткие перебежки по улице.

Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска, а в 2021 переехал в Московский зоопарк.

Напомним, ранее Московской зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера манула. Теперь за символом Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Трансляция позволяет отследить все стадии процесса зажировки и разжировки манула. Вместе с запуском видео из вольера Тимофея пользователям стали доступны 10 трансляций, которые могут видеть все посетители портала mos.ru.

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