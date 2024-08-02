Мама-манул с четырьмя котятами из российского нацпарка попали на видео

Сотрудники Сайлюгемского национального парка засняли на видео редчайший выход самки манула с потомством и опубликовали кадры в Telegram-канале заповедной территории.

«Четырем котятам около 35 дней. Рядом – бывшая нора серого сурка, ставшая логовом для семьи манулов», — рассказали работники парка.

На видео мама-манул приносит котятам пищуху, играет с детенышами, а также стережет их от опасности. В пресс-службе охранной территории подчеркнули, что увидеть этот вид в естественной среде крайне сложно, так как животные отлично маскируются.

Как рассказал замдиректора нацпарка Денис Гуляев, численность диких котов на Алтае последний раз оценивали в 2006–2009 годах, тогда она составляла 650–680 особей.

До этого уникальными кадрами прогулки степной кошки с котятами поделились сотрудники заказника «Степной» в Астраханской области.

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