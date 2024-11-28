Более половины россиян покупают в магазине только товары по акции

Более половины (59%) россиян стараются покупать в магазинах товары по скидкам, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,7 тыс. человек.

В целях экономии они заменяют товар на более дешевый и не придают значения брендам и качеству.

«Я обычно беру по акции все. Проверяю, конечно, срок годности, но со скидкой и хорошие товары продают», — сказал респондент.

При этом 39% опрошенных россиян ответили, что покупают только проверенные товары, даже если они продаются без скидок, потому что для них важно качество продукта. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые уточнили, что покупают только нужные товары и радуются, если на них есть скидка, другие признались, что иногда специально ждут акций на их любимый товар.

Обзор «Нильсен» до этого показал, что по итогам третьего квартала текущего года доля товаров повседневного спроса (FMCG), продаваемых в магазинах в рамках акций кратковременного снижения цен, рухнула до многолетнего минимума. По данным аналитиков, в указанный период доля продаж FMCG в рамках промоакций составила 39,6%. Снижение показателя в годовом выражении составило 8,9 процентного пункта.

Ранее россиянам назвали три обмана автосалонов, предлагающих большие скидки в «Черную пятницу».