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Назван фактор, увеличивающий риск инфаркта и инсульта

Daily Star: отход ко сну в разное время увеличивает риск инфаркта и инсульта

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Shutterstock

Отход ко сну в разное время увеличивает риск инфаркта и инсульта. Об этом сообщает Daily Star.

Издание подчеркивает, что доктор Жан-Филипп Шапут из Университета Оттавы,  Канада, провел анализ качества ночного отдыха более 72 тысяч человек. Исследователь пришел к выводу, что регулярность сна имеет большее значение, чем продолжительность.

Шапут подчеркнул, что у человека значительно увеличивается риск сердечного приступа и инсульта, если он спит по восемь часов в сутки, но засыпает в разное время.

В публикации отмечается, что наблюдения за состоянием людей в возрасте 40-79 лет продолжались восемь лет. В рамках исследования ученые наблюдали за остановкой сердца, сердечной недостаточностью, а также изучали связь заболеваний с режимом ночного отдыха.

18 ноября сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева объяснила «Газете.Ru», как время сна связано с состоянием организма, какие факторы вызывают сонливость и как улучшить качество сна для здоровья.

Ранее сообщалось, что хронический недосып грозит депрессией и гипертонией.

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