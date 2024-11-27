Назван неочевидный фактор, который мешает высыпаться

Отдых перед сном в неправильной позе может привести к тому, что человек не сможет выспаться и будет чувствовать себя разбитым, даже если лег спать вовремя. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Неважно, что читаете вы, переписываетесь с друзьями или говорите по телефону. Тело в любом случае должно находиться в правильном положении. Типичные ошибки: лежать головой на подлокотнике дивана, «подпирать» спинку кровати, лежать на слишком высокой подушке. Сильно изогнутая шея и опущенная голова вызывают деформацию позвоночника с образованием «вдовьего горбика», быстрое формирование протрузий и грыж дисков. Последствия у такой привычки бывают крайне неприятными: от головной боли на утро до онемения рук или прострела в лопатку», – рассказал врач.

Кроме того, просыпаться усталым человека заставляют и другие привычки.

«Во-первых, это переизбыток «будоражащего» контента. Как минимум, стоит отказаться от чтения или просмотра новостей по вечерам. Это может привести к проблемам с засыпанием. Лучше посмотреть комедию или послушать приятную спокойную музыку, а в идеале – вообще выйти на вечернюю прогулку. Главное – не забыть одеться по погоде», – отметил врач.

Если утром вы регулярно просыпаетесь разбитым, причина может быть в чересчур позднем или плотном ужине.

«Вечерний прием пищи должен быть достаточно легким без обилия белковой и жирной пищи. Оптимальным вариантом станет рыба или морепродукты с овощным гарниром. Такой ужин легко усваивается, а значит тяжесть в животе не помешает заснуть», – рассказал доктор.

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