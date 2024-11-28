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Счета блогера Самойловой вновь заблокировали

РИА Новости: счета компании блогера Самойловой вновь попали под блокировку

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samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Операции по счетам компании блогера Оксаны Самойловой вновь попали под блокировку по решению Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

В публикации отмечается, что блогер является учредителем и руководителем ООО «Фэмили Фест», действующего на сегодняшний день. По данным сервиса, компания имеет заблокированные счета.

Подчеркивается, что решение о приостановке операций фирмы было вынесено в сентябре. Поводом для этого стали «непредставление налоговым агентом (плательщиком страховых взносов) расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (расчета по страховым взносам)».

По данным «БИР-Аналитик», счета второй компании Самойловой не попали под блокировку.

В июле сообщалось, что Самойлова должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 3,82 млн рублей.

Причиной финансовых трудностей, по данным Mash, стал неуспешный бизнес Самойловой. Большинство ее компаний, среди которых ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшел», не приносят никакой прибыли.

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