Мистера Кредо не выпустили из России из-за долгов

Певец Мистер Кредо (настоящее имя Александр Махонин) не смог принять участие в фестивале в Казахстане, поскольку его не выпустили из России из-за долгов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Махонин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 300 тыс. рублей. У него также есть задолженность в размере 40 тыс. рублей за нарушение ПДД.

Сейчас на музыканта также подали в суд организаторы ретро-фестиваля в Казахстане, на который он не смог приехать. Певец должен был выступить на мероприятии 14 июля. Ему заранее заплатили за концерт.

По данным Telegram-канала, после того как Махонина не выпустили пограничники в московском аэропорту, он попытался поехать в Казахстан через Белоруссию. Однако туда его также не пропустили из-за просроченного загранпаспорта.

Недавно стало известно, что судебные приставы разыскивают блогершу Анастасию Ивлееву из-за задолженности перед ФНС. Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство против нее за неуплату налогов на сумму свыше 11,3 млн рублей.

До этого сообщалось, что всего Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 20,9 млн рублей. Ведомство направило оповещение в банки о приостановке операций по ее счетам.

Ранее Гришаева призналась, что купила куклу на свой первый гонорар в три рубля.