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Жена Джигана должна налоговой несколько миллионов рублей

Mash: блогерша Оксана Самойлова задолжала ФНС почти 4 млн рублей

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Galich Ida/YouTube

Модель и блогерша Оксана Самойлова должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 3,82 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Долг знаменитости стал меньше на 46,5 млн, нежели в мае 2023 года. Тогда, заявляет канал, жена рэпера Джигана была должна налоговой свыше 50 млн рублей.

Причиной финансовых трудностей, по данным Mash, стал неуспешный бизнес Самойловой. Большинство ее компаний, среди которых ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшел», не приносят никакой прибыли.

Недавно стало известно, что судебные приставы разыскивают блогершу Анастасию Ивлееву из-за задолженности перед ФНС. Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство против нее за неуплату налогов на сумму свыше 11,3 млн рублей. Сама знаменитость никак не комментировала появившуюся информацию.

До этого сообщалось, что всего Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 20,9 млн рублей. Отмечалось, что задолженность экс-ведущей «Орла и Решки» выросла вдвое. Ведомство направило оповещение в банки о приостановке операций по ее счетам.

Ранее Мистера Кредо не выпустили из России из-за долгов.

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