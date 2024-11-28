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Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на «Азимут»

Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета не получил помощи от «Азимута»

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Телеграм-канал «Сочи с огоньком»

Житель Краснодара Султан Султанов, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, обратился за помощью к выполнявшей рейс авиакомпании «Азимут», но не получил ее. Об этом мужчина рассказал в интервью РИА Новости.

В публикации отмечается, что из-за произошедшего Султанов опоздал на пересадку до Египта. Мужчина рассказал, что 25 ноября обратился к стойке «Азимута» в аэропорту Антальи, где ему сказали, что «они здесь ни при чем и ничем не могут помочь», а также предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, которая выполняла рейс.

Султанов также пытался обратиться по горячей линии «Азимута», но ничего не смог добиться.

Авиакомпания при этом объявила, что выплатит пассажирам 100 тысяч рублей в счет возмещения потерь.

Султанов добавил, что ему обидно, что со стороны компании «было ноль внимания», ему не нужны их деньги, а только «моральная помощь в тот момент».

Накануне депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал «Газете.Ru», что попросил главу Краснодарского края наградить Султана Султанова, который спас пассажиров загоревшегося SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее пассажир сгоревшего в Анталье SSJ-100 рассказал, что люди эвакуировались с чемоданами.

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