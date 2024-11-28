На Землю обрушится магнитная буря

Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в пятницу и субботу, 28 и 29 ноября. Об этом сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на сайте организации.

Ближе к ночи 28 ноября на Землю обрушится слабая магнитная буря уровня G1. После 6:00 мск 29 ноября планету накроет более сильная шестибалльная волна уровня G2, которая продлится до 12:00 мск.

По данным специалистов лаборатории, вероятность магнитной бури 29 ноября составляет 20%, вероятность сильного магнитного шторма — 40%.

Прогноз на декабрь показывает, что после бури в пятницу магнитосфера будет пребывать в спокойном состоянии практически до конца 2024 года.

1 ноября специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН России зарегистрировали на Солнце вспышку высшего балла — Х 2.0, взрыв случился в области 3878.

При этом они напомнили, что 11 октября этот активный центр звезды «сумел выжать» вторую по силе магнитную бурю за 7 лет из вспышки уровня X1.8.

Ранее метеоролог объяснила, как приближающаяся магнитная буря повлияет на погоду.