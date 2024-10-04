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Метеоролог объяснила, как приближающаяся магнитная буря повлияет на погоду

Метеоролог Позднякова: между космической и земной погодой нет никакой связи

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Depositphotos

Почти все предстоящие выходные будет длиться геомагнитная буря. Однако на погодные условия она никак не повлияет. Так, в столичном регионе ожидается похолодание, но это типичная картина для октября, влияния солнечной бури здесь нет, объяснила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Между космической и земной погодой нет никакой связи, поэтому геомагнитная буря никак не повлияет на погодные условия в предстоящие выходные», — подчеркнула синоптик.

Физическое недомогание во время магнитных бурь также бывает нечасто — немногие люди чувствуют возмущения магнитного поля. Повальных проблем со здоровьем в такие периоды врачи не отмечают, добавила метеоролог.

Что касается грядущего похолодания, то для октября это нормальная погода, в этом месяце среднесуточная температура составляет +8 градусов.

После заморозков в выходные на следующей неделе в Москву вернется атлантический циклон, который принесет порцию тепла вместе с дождями. Ночи станут более теплыми, температура воздуха достигнет 15-16 градусов, так что климатическая норма снова будет превышена на 3-4 градуса, заключила Позднякова.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что предстоящие выходные в Москве начнутся с заметного похолодания и дождей, до следующего лета жители столицы попрощаются с 20-градусным теплом. По его словам, в столице начинается «эпоха заморозков и дождей».

Ранее синоптик рассказал, сколько продлятся магнитные бури на Земле.

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