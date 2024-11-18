В Челябинске 11-летний школьник упал в яму с кипятком

11-летний школьник госпитализирован с ожогами ног после падения в яму с кипятком, провал образовался из-за ремонтных работ на теплотрассе. Об этом сообщает СУ СК РФ Челябинской области.

Инцидент произошел 17 ноября вечером во дворе дома по Комсомольскому проспекту, во время прогулки ребенок упал в яму, наполненную кипятком. Пострадавшего госпитализировали, его состояние медики оценивают как стабильное.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Яма с кипятком образовалась из-за прорыва теплотрассы, ремонтные работы на участке ведет АО «УСТЭК-Челябинск».

По данным URA.ru, яма была прикрыта бетонной плитой. Два мальчика решили посмотреть, что под плитой, и начали по ней ходить и пинать ее. Один из подростков провалился в горячую воду.

До этого сообщалось, что в Бахчисарае помощь спасателей потребовалась 12-летнему мальчику, который играл с друзьями и провалился в бетонный резервуар глубиной семь метров. Ушибов и травм у школьника обнаружено не было, его передали матери.

Ранее в Омске подросток упал в пятиметровую яму с кипятком.