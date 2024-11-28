Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Коммунальщикам украинского города Конотопа отменили бронь от мобилизации

Глава Сумской области приказал мобилизовать всех коммунальщиков Конотопа

close
Shutterstock/Mehaniq

Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх приказал в течение двух дней мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) работников критических коммунальных предприятий города Конотопа. Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий. Более того, дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому работнику ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. — прим. ред.), чтобы проконтролировать, чтобы всех работников коммунальных предприятий критической отрасли — водоканалы, теплогенерация и т. д. — призвать в ряды ВСУ за завтрашний день, за четверг и за пятницу», — сказал он.

По словам Семенихина, он попросил президента Украины Владимира Зеленского перевести Артюха в Конотоп и устроить его слесарем канализационных сетей на место, освободившееся после мобилизации работников.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на Украине мобилизовали глухого мужчину и назначили замкомандира взвода.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами