Коммунальщикам украинского города Конотопа отменили бронь от мобилизации

Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх приказал в течение двух дней мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) работников критических коммунальных предприятий города Конотопа. Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий. Более того, дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому работнику ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. — прим. ред.), чтобы проконтролировать, чтобы всех работников коммунальных предприятий критической отрасли — водоканалы, теплогенерация и т. д. — призвать в ряды ВСУ за завтрашний день, за четверг и за пятницу», — сказал он.

По словам Семенихина, он попросил президента Украины Владимира Зеленского перевести Артюха в Конотоп и устроить его слесарем канализационных сетей на место, освободившееся после мобилизации работников.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на Украине мобилизовали глухого мужчину и назначили замкомандира взвода.