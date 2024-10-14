Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители аргентинского города пытаются справиться с нашествием попугаев

OC: в Аргентине попугаи захватили город

close
Pixabay

Жители города в Аргентине пытаются справиться с нашествием попугаев, пишет Oddity Central.

Иларио Аскасуби, маленький город на юге Аргентины, столкнулся с проблемой: десятки тысяч шумных попугаев буквально захватили улицы, нанеся ущерб на сумму в несколько миллионов долларов. Они перекусывают электрические и интернет-провода, кроме того, птичий помет на дорогах создает дополнительную нагрузку для коммунальных служб.

Местные жители выражают отчаяние, заявляя, что не могут больше терпеть соседство с попугаями, а чиновники пока не знают, как решить эту проблему, так как отпугнуть птиц не помогают даже шумовые бомбы.

На данный момент на каждого жителя города с населением 5000 человек приходится приблизительно 15 попугаев. Некоторые эксперты настаивают на том, что птицы стали жертвами человеческой экспансии.

«С увеличением городов и развитием сельского хозяйства попугаи лишились своего естественного места обитания и были вынуждены искать новое», — пояснил инженер-агроном Паоло Санчес Ангонов.

Ранее орнитологи научили попугаев играть в игры на планшетах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами