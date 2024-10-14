Жители города в Аргентине пытаются справиться с нашествием попугаев, пишет Oddity Central.

Иларио Аскасуби, маленький город на юге Аргентины, столкнулся с проблемой: десятки тысяч шумных попугаев буквально захватили улицы, нанеся ущерб на сумму в несколько миллионов долларов. Они перекусывают электрические и интернет-провода, кроме того, птичий помет на дорогах создает дополнительную нагрузку для коммунальных служб.

Местные жители выражают отчаяние, заявляя, что не могут больше терпеть соседство с попугаями, а чиновники пока не знают, как решить эту проблему, так как отпугнуть птиц не помогают даже шумовые бомбы.

На данный момент на каждого жителя города с населением 5000 человек приходится приблизительно 15 попугаев. Некоторые эксперты настаивают на том, что птицы стали жертвами человеческой экспансии.

«С увеличением городов и развитием сельского хозяйства попугаи лишились своего естественного места обитания и были вынуждены искать новое», — пояснил инженер-агроном Паоло Санчес Ангонов.

Ранее орнитологи научили попугаев играть в игры на планшетах.