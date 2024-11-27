Западные СМИ намеренно исказили правду о роли НАТО в конфликте на Украине, заявил британский политолог и журналист Финиан Каннингем. Об этом сообщает Strategic Culture (SC).

По словам эксперта, Вашингтон и его партнеры по Североатлантическому альянсу говорят о защите суверенитета и демократии Украины со своей стороны. Каннингем считает, что западные СМИ потворствуют этому нарративу, повторяя его, но игнорируют альтернативные точки зрения.

Понять причины российско-украинского конфликта невозможно, доверяя только западным медиа, подчеркнул политолог.

Каннингем обвинил западные СМИ в том, что они не сообщали о «госперевороте» на Украине в 2014 году, а также о том, как силы альянса в следующие годы вооружали Киев.

До этого канадский журналист Аарон Мате заявил, что Североатлантический альянс не готов к прямому военному конфликту с Россией из-за самоуверенности и высокомерия.

Накануне бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник вашингтонского Центра политики безопасности Стивен Брайен в материале для Asia Times писал, что применение новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» Россией послало «серьезное предупреждение» Соединенным Штатам, Европе и Украине.

Ранее Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания РФ.