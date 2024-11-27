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Невеста не стала приглашать на свадьбу мать, которая постоянно комментировала ее вес

Девушка не пригласила мать на свадьбу из-за постоянных упреков по поводу веса

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Pixabay

Девушка не стала приглашать на свою свадьбу мать, потому что она постоянно делала грубые замечания по поводу ее лишнего веса. На такой пост от пользовательницы Reddit обратило внимание издание People.

В анонимном сообщении девушка объяснила, что не стала звать мать на праздник из-за надоевших упреков в своей адрес. Та «никогда не была добра» к своей дочери, хотя всегда казалась идеальной матерью.

«Когда рядом нет других, она ведет себя совершенно по-другому. Она постоянно делает замечания по поводу моей внешности, веса, мужа и жизненного выбора. В прошлом она обзывала меня и даже комментировала внешность моего жениха», — написала невеста.

По словам дочери, мать в очередной раз упрекнула ее за лишний вес именно в тот момент, когда она хотела позвать родительницу на свадьбу.

«Я мягко попыталась перевести разговор в другое русло, когда она сказала, что надеется, что я никогда не забеременею, потому что мое тело и так выглядит «слишком толстым», и это только усугубит ситуацию», — вспомнила девушка.

После этой фразы она бросила трубку, так и не оставив матери приглашение на торжество. В итоге пара пригласила на церемонию, помимо двух свидетелей, отца невесты, мать жениха, а также брата невесты и его девушку.

Девушка говорит, что семья относится к ней «как к мусору», и она устала от этого. Она надеется, что мать поймет, в чем была ее вина и почему она осталась без приглашения.

Комментаторы с форума согласились с решением невесты и раскритиковали поведение матери, назвав его проявлением эмоциональной жестокости.

Ранее женщину попытались выгнать со свадьбы подруги из-за цвета ее платья.

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