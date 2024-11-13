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Женщину попытались выгнать со свадьбы подруги из-за цвета ее платья

Гостья рассказала, как ее выгнали со свадьбы из-за ее платья, поменявшего цвет

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Shutterstock

Пользовательница Reddit рассказала, что ей приказали покинуть свадьбу подруги из-за «неподходящего» платья. На ее пост на платформе обратил внимание Mirror.

По словам женщины, платье, в котором она пришла на свадьбу близкой подруги, было скромным, не обнажало декольте или ноги. Однако один из участников свадебного торжества счел его неуместным. Гостья же сравнила цвет своего наряда с платьем принцессы Белль из фильма «Красавица и чудовище» и отметила, что получила множество комплиментов, платье, по ее словам, понравилось даже невесте, та якобы несколько раз сказала девушке об этом.

«Ближе к концу приема в зале приглушили свет и включили несколько черных ламп. Из-за этих черных огней мое платье казалось скорее белым, чем желтым. Один из участников свадьбы подошел ко мне, пока горел черный свет, и заявил, что мне нужно уйти, потому что мое платье «белое» и «неуместное», — написала она.

В ответ женщина прямо сказала, что не собирается уходить, так как приехала на праздник из-за границы, однако мужчина стал настаивать, а затем обратился к жениху. Тот не стал вмешиваться в ситуацию, пожал плечами и продолжил танцевать. Однако на следующее утро другой гость подошел к девушке и заметил, что она нарушила свадебный этикет и должна была уйти, когда ее попросили, потому что людям было неловко.

Пользователи соцсети встали на сторону автора поста и единодушно решили, что в описанной ситуации не было проблем, так как цвет платья гостьи не волновал ее подругу-невесту.

«С вами все в порядке, и тот, кто к вам подошел, был совершенно не в себе. Некоторым людям нечем заняться, кроме как искать несуществующие проблемы», «Похоже, друзья устраивают бессмысленную драму, учитывая, что они пришли к жениху, а не к невесте. И если бы невесте было не все равно, жених бы об этом знал», «Желтый — не белый, и если они специально не сказали людям не брать с собой ничего, что кажется белым при черном свете, то это на их совести», — писали комментаторы.

Ранее пара развелась через три минуты после свадьбы.

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