В Кузбассе 17-летняя мать сняла видео, как ее трехлетний сын курит сигарету

В Кемеровской области молодая мать разрешила сыну покурить и записала процесс на камеру. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Видео, на котором маленький мальчик в присутствии взрослых курит сигарету, недавно распространилось в социальных сетях и мессенджерах. Его посмотрели и сотрудники МВД, которые затем незамедлительно организовали проведение проверки. При этом уточняется, что сообщения в полицию по данному факту не поступали.

Полицейские выяснили, что запись разместила в интернете 17-летняя мать ребенка, состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Оказалось, что она на глазах у своей матери прикурила и передала сигарету трехлетнему сыну. Теперь девушка скрывается от правосудия.

В конце концов к ответственности решили привлечь 45-летнюю бабушку мальчика, которая является его опекуном. В отношении женщины составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ее внук сейчас находится в специализированном учреждении.

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