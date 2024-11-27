Россиянин, разъяренный плачем младенца, впечатал коляску с ним в балконную дверь

Житель Смоленска признан виновным в нанесении тяжелых травм своему двухмесячному сыну. Приговором суда россиянину назначено 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, инцидент произошел в июне 2023 года. Мужчина находился в квартире вместе с двухмесячным сыном. Младенец плакал и раздражал отца, в какой-то момент родитель сильно толкнул коляску, в которой находился мальчик. Коляска врезалась в балконную дверь, лежавший в ней ребенок получил тяжелые травмы.

В отношении отца было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что жительницу Оренбургской области подозревают в том, что она напала на трехмесячную дочь. Россиянка нанесла младенцу несколько ударов рукой по голове. После произошедшего спасти ребенка не удалось. Известно, что причиной агрессивного поведения стало беспокойное поведение девочки и плач. Женщину оперативно задержали. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Правоохранители также обратят внимание на работу органов системы профилактики.

Ранее мать, бросившую окровавленных младенцев-близнецов в таганрогском магазине, арестовали.