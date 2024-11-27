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Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Губернатор Развожаев: воздушная тревога объявлена в Севастополе

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Илья Питалев/РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем. Воздушная тревога!» — написал он в 19:59 мск.

До этого во время сигнала тревоги, который звучал семь минут, Развожаев призвал жителей и гостей города принять меры безопасности.

Днем в среду, 27 ноября, власти Севастополя сообщили об отражении украинской атаки. Во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности.

Telegram-канал Mash писал, что аэродром Бельбек в Севастополе атаковали 40 украинских беспилотников. Кроме того, объект был атакован противокорабельными ракетами «Нептун» и неустановленными крылатыми ракетами. По данным Mash, все цели были сбиты.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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