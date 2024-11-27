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Еще в одном городе России ввели туристический налог

В Дербенте ввели туристический налог с января 2025 года

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Anna Kostenko/Shutterstock/FOTODOM

В Дербенте (республика Дагестан) введут туристический налог с января 2025 года, сбор составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Плательщиками налога станут как индивидуальные предприниматели, так и юрлица, занимающиеся гостиничным бизнесом. Минимальная сумма составит не менее 100 рублей в сутки. Поэтапно до 2029 года ставка налога достигнет предельного значения — 5%.

До этого туристический налог решили ввести в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Архангельске, Перми, Петрозаводске, Зеленоградске, Светлогорске, Великом Новгороде, Казани, а также в Майкопском районе Адыгеи.

В июле Госдума приняла закон о введении туристического налога в России. Он представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. При этом налог является местным. Это означает, что муниципалитеты сами определяют необходимость его введения, а также самостоятельно устанавливают ставки. Так, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон.

Ранее россиян предупредили о росте цен в отелях из-за нового налога.

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