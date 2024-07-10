Россиян предупредили о росте цен в отелях из-за нового налога

Российские отели будут включать новый туристический налог в свои цены, переложив тем самым свои выпадающие прибыли на клиентов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, у каждого туриста есть выбор — согласиться на условия проживания в дорогом отеле или найти другой отель подешевле. По мнению Лободы, введение налога на отели может увеличить спрос на аренду апартаментов и жилья в частном секторе. А это, в свою очередь, подстегнет рост в жилищном строительстве и строительстве коммерческой недвижимости (апартаментов) в курортных регионах, заключил экономист.

«Замена курортного сбора налогом на отели была логичной. Курортный сбор ранее должны были платить сами туристы, и по этой причине в прошлом году россияне начали снова выбирать Турцию как место отдыха, заменяя отдыхом в Турции российские курорты. От курортного сбора местные бюджеты теряли доходы, так как приезжало меньше туристов, то есть этот сбор себя не оправдал. Туристический налог, который будут платить отели, выглядит в этом плане более разумным», — сказал Лобода.

Он уточнил, что для отечественных отелей будет важно повышать качество обслуживания, привлекать туристов сервисом не хуже, чем в Турции, и других популярных у российских туристов странах. В целом нововведение выглядит логичным и поможет развитию туризма в регионах, подытожил экономист.

Закон о введении в России туристического налога, который Госдума приняла 10 июля, должен начать действовать с 1 января 2025 года. Фактически новый налог заменит курортный сбор. Предполагается, что он составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, ставка постепенно будет расти.

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