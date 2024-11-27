Львова-Белова рассказала о скором воссоединении детей с близкими на Украине

Еще одна группа детей, которые проживают в России, в ближайшее время воссоединится с близкими на Украине. Об этом сообщила в эфире Первого канала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, сейчас аппарат уполномоченного по правам ребенка смог воссоединить с близкими в России 15 детей из десяти семей, а с близкими на Украине и в других странах — 80 детей из 62 семей.

Неделей ранее 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник, вернулись в Россию. Их переместили в Сумы украинские военнослужащие после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

По словам губернатора региона Алексея Смирнова, сначала россияне пересекли границу Украины и Белоруссии, а затем отправились в РФ. В переговорах приняла участие омбудсмен Татьяна Москалькова, она договаривалась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

Для совершения обмена Москалькова переговорила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее словам, к ней поступило более 40 тысяч обращений по поводу пропавших граждан России в зоне СВО (ранее она говорила, что к ней обратились родственники более тысячи незаконно перемещенных жителей Курской области).

Ранее глава Запорожской области оценил отношения русских и украинцев.