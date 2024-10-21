Украинский народ никогда не был врагом русскому. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«Мы вместе строили, воевали вместе. Сегодня то, что происходит с ними, с этими несчастными людьми, понимаешь, что эта вся философия — «кто не скачет, тот москаль» — закончилась именно тем, что, как сказал в свое время один из создателей французской коммуны: «Революция пожирает своих детей», — сказал глава региона.

Балицкий отметил, что нынешняя ситуация вызывает «очень высокую степень сочувствия и сожаления».

В марте президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народ смогут духовно воссоединиться рано или поздно. Глава государства уверен, что главной проблемой, которая стоит перед достижением этой цели, является радикальный национализм — Путин назвал это ядом, который отравляет жизнь миллионов людей.

В июне российский лидер заявил, что народы России и Украины нашли бы способ справедливо решить любой конфликт, но в этом мешает бесцеремонная политика Запада.

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