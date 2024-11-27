В Польше задержали гражданина ФРГ по обвинению в поставке в РФ товаров двойного назначения

В Польше задержали гражданина Германии по обвинению в поставке в Россию товаров двойного назначения. Об этом сообщило польское Агентство внутренней безопасности (ABW).

По данным агентства, во время расследования вместе с окружной прокуратурой в Гожув-Велькопольском выявили, что задержанный торговал специальными машинами, «используемыми в промышленности», которые через его компанию якобы незаконно поставляли на российские заводы, которые занимаются производством вооружения.

В агентстве написали, что на допросе обвиняемый признал свою вину.

До этого в Польше задержали гражданина Белоруссии по обвинению в попытке диверсии из-за саботажа и поджогов по приказу иностранной разведки. По данным силовиков, подозреваемый по делу о диверсии был задержан 6 ноября. По версии следствия, гражданин пытался поджечь объект, расположенный в Гданьске. Фигурант дела может получить срок вплоть до пожизненного лишения свободы. На данный момент его арестовали на три месяца.

Ранее из Венесуэлы экстрадировали россиянина, которого разыскивали восемь лет.