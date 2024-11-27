Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Польше задержали гражданина ФРГ по обвинению в поставке в РФ товаров двойного назначения

В Польше задержали гражданина Германии по обвинению в поставке товаров в Россию

close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Польше задержали гражданина Германии по обвинению в поставке в Россию товаров двойного назначения. Об этом сообщило польское Агентство внутренней безопасности (ABW).

По данным агентства, во время расследования вместе с окружной прокуратурой в Гожув-Велькопольском выявили, что задержанный торговал специальными машинами, «используемыми в промышленности», которые через его компанию якобы незаконно поставляли на российские заводы, которые занимаются производством вооружения.

В агентстве написали, что на допросе обвиняемый признал свою вину.

До этого в Польше задержали гражданина Белоруссии по обвинению в попытке диверсии из-за саботажа и поджогов по приказу иностранной разведки. По данным силовиков, подозреваемый по делу о диверсии был задержан 6 ноября. По версии следствия, гражданин пытался поджечь объект, расположенный в Гданьске. Фигурант дела может получить срок вплоть до пожизненного лишения свободы. На данный момент его арестовали на три месяца.

Ранее из Венесуэлы экстрадировали россиянина, которого разыскивали восемь лет.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами