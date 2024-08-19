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В ЛНР украинка предстанет перед судом за финансирование «Азова»

СК РФ: жительницу ЛНР будут судить за финансирование «Азова» и «Правого сектора»

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Depositphotos

Следователи из Луганска завершили сбор материалов по уголовному делу 27-летней украинки, обвиняемой в финансировании националистических объединений «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Правый сектор» (организация запрещена в России). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета РФ по Луганской народной республике (ЛНР) Екатерину Марковскую.

По ее словам, дело было возбуждено по статьям о финансировании терроризма и спонсировании экстремистской деятельности. Сотрудники ведомства уже направили материалы дела в суд.

Марковская отметила, что гражданка Украины переводила деньги на банковские карты членов «Азова» и «Правого сектора». При этом девушка знала о запрете деятельности этих объединений на российской территории.

«В период с января по апрель 2024 года [фигурантка] осуществила не менее десяти переводов денежных средств», — добавила помощник главы регионального управления СК РФ.

11 августа в Марковском районе ЛНР задержали украинку по подозрению в корректировке ударов по административному центру региона. Речь идет об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были зафиксированы в 2022 и 2023 годах.

Ранее в РФ заочно осудили украинца за вербовку россиянина в «Азов».

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