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Назван простой способ профилактики подагры и диабета

Врач Дианова: для профилактики диабета стоит раз в неделю отказываться от мяса

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Depositphotos

Для эффективной профилактики подагры, сахарного диабета и других хронических заболеваний достаточно всего один раз в неделю отказываться от продуктов животного происхождения. Такой совет в интервью Общественной Службе Новостей дала директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. Кроме того, по ее словам, еженедельный пост способствует долголетию.

«Пациенты, которые ко мне попадают с обострениями, это делают. Какими обострениями? Очень часто из-за переизбытка животного белка — особенно у мужчин — это мочекаменные болезни и подагры. Основная идея при таких специфических заболеваниях — это ограничение красного мяса, птицы, рыбы, а также снижение объемов порций», — отметила специалист.

Она порекомендовала устраивать пост по средам, поскольку середина недели идеально подходит для временных ограничений в еде.

Недавно ученые из Рутгерского университета установили, что в основе диабета при ожирении могут быть гормоны стресса, а не нарушение передачи инсулиновых сигналов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism (CM).

Ранее ученые оценили вред позднего ужина.

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